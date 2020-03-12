В сети показали, как живут львы из киевского питомника в Африке

Дикие львы из бориспольского приюта стали полноценными жителями африканской саванны. Львы Демир, Фрида, Дая и Лука, которые проходили реабилитацию в Приюте для диких животных стали свободными и счастливыми в Африке. Их фото опубликовали на фейсбук-странице Приюта для диких животных.

«Душа радуется за них», – радостно написали их «кожаные» родители.

Напомним, что в Киеве вандалы разрисовали популярное место отдыха горожан

Пострадал от вандалов обновленный парк отдыха «Совки» в Святошинском районе. Об этом сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района на своей странице в Facebook.

Неизвестные разрисовали краской не только детские площадки, а и урны и информационную табличку и скамейки.

«В парке «Совки» завелись «художники». Неужели автограф на скамье или урне - это настолько круто? Или разрисованные детская площадка и табличка являются доказательством таланта? Мы так не считаем. И это, к сожалению, не единичные случаи. Воспитание, менталитет или подростковый переходный период – гадать не будем. У нас теперь задача найти способ убрать эти «шедевры» с поверхностей новых лав и урн», – пожаловались озеленители.

Также мы писали, что в Киеве с известного парка похитили только взошедшие цветы. Неизвестные украли луковицы тюльпанов и нарциссов, которые только взошли, в парке "Победа".

"Сегодня день выдался не таким приятным, как хотелось бы. Обидно, что в современном городе существуют люди, которые идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни красоту", – отметили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева.

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

Как сообщала Politeka, неадекват устроил переполох в Киеве: "бегал по крышам авто", видео безумия

Также Politeka писала, что ребенок бесследно пропал под Киевом, брошены силы на поиски: есть особая примета, фото