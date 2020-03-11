Українці бурхливо відреагували на новину про введення карантину в Києві

В соціальних мережах, а також на новинних ресурсах з'явилися сотні коментарів стурбованих громадян. Люди не вірять, що такі серйозні обмежувальні заходи запровадили через одну хвору людину, передає Politeka.net.

«Я щось слабо розумію цю арифметику. Китай, Італія - де є тисячі хворих коронавірусом, знаходяться в карантині. По всій Україні аж 1 підтверджений випадок корони в Чернівцях, а вводять карантин у Києві!!!»,

«Я не розумію, ніби 1 інфікований, або вони дуже в цьому не впевнені?»,

«Чим Київ краще інших міст? У Києві є хворі? Давайте карантин по всій Україні)) Сенс закривати садочки?? Щоб і батьки залишилися вдома і промисловість, інфраструктура стали?»,

«Так у Києві не зареєстровано жодного випадку зараження, або ми чогось не знаємо? .... А садки чому закривають на карантин, батькам звільнятися? Це ж не на один тиждень карантин вводиться... Колапс, аргументація яка?»,

«Джерело епідемії вже давно знайдено - Київ, Грушевського 5. ВРУ - треба ж, яке слово - навіть розшифровувати не треба», - пишуть користувачі мережі.

Деякі вважають, що карантин оголосили напередодні 14 березня. Як відомо, на цей день був запланований марш і протести.

«14 березня в Києві пройде Марш патріотів до Дня добровольця. Чистої води збіг»,

«Втюхають продаж землі 100%»,

«Справа явно не у вірусі, а дійсно сопля боїться 14 березня», - пишуть українці в соцмережах.

Втім, багато українців з розумінням поставилися до оголошених обмежувальних заходів.

«Краще, превентивні заходи, ніж потім розгрібати наслідки. Можливо б не було такого спалаху в Італії, якщо б вони відразу ввели карантин. Плюс, ми не знаємо насправді реальної кількості хворих, так як наші люди будуть ходити на роботи до останнього подиху, вважаючи, що у них просто застуда»,

«Взагалі хороша ініціатива. Краще ввести карантин і не допустити спалаху захворювання. Особливо це стосується дітей», - відзначають люди.

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