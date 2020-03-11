Украинцы бурно отреагировали на новость о введении карантина в Киеве

В социальных сетях, а также на новостных ресурсах появились сотни комментариев обеспокоенных граждан. Люди не верят, что такие серьезные ограничительные меры ввели всего из-за одного больного человека, сообщает Politeka.net.

«Я что-то слабо понимаю эту арифметику. Китай, Италия - где имеются тысячи больных коронавирусом, находятся в карантине. Во всей Украине аж 1 подтвержденный случай короны в Черновцах, а карантин вводят в Киеве!!!»,

«Я не пойму, вроде 1 инфицированный, или они очень в этом не уверены?»,

«Чем Киев лучше других городов? В Киеве есть больные? Давайте карантин по всей Украине)) Смысл садики закрывать?? Чтоб и родители остались дома и промышленность, инфраструктура стала?»,

«Так в Киеве не зарегистрировано ни одного случая заражения, или мы чего-то не знаем? .... А садики почему закрывают на карантин, родителям увольняться? Это же не на одну неделю карантин вводится... Коллапс, аргументация какая?»,

«Источник эпидемии уже давно найден - Киев, Грушевского 5. ВРУ - надо же, какое слово - даже расшифровывать не надо», - пишут пользователи сети.

Некоторые считают, что карантин объявили накануне 14 марта. Как известно, на этот день был запланирован марш и протесты.

«14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца. Чистой воды совпадение»,

«Втюхают продажу земли 100%»,

«Дело явно не в вирусе, а действительно сопля боится 14 марта», - пишут украинцы в соцсетях.

Впрочем, многие украинцы с пониманием отнеслись к объявленным ограничительным мерам.

«Лучше, превентивные меры, чем потом разгребать последствия. Возможно бы не было такой вспышки в Италии, если бы они сразу ввели карантин. Плюс, мы не знаем на самом деле реального количества заболевших, так как наши люди будут ходить на работы до последнего вздоха, считая, что у них просто простуда»,

«Вообще хорошая инициатива. Лучше ввести карантин и не допустить вспышки заболевания. Особенно это касается детей», - отмечают люди.

Напомним, что коронавирус резко мутировал: медики ошарашили заявлением, «маскируется под…».

Также Politeka писала, что коронавирус в Украине: ситуация на границе накаляется, заробитчане поставили всех под удар.

А еще Politeka сообщала, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.