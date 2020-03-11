Під Києвом у маршрутки під час руху відвалилося колесо

З'явився відеозапис ДТП з Крюківщини, де в одній маршрутки колеса вилетіли в іншу маршрутку. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В селі Крюківщина Києво-Святошинського району сталося ДТП за участю маршрутки.

Так, у маршрутки на ходу відвалилося колесо. Воно покотилося на смугу зустрічного руху і влетіло в інший автобус. Водій автобуса зупинився відразу після втрати колеса.

Відеозапис цього ДТП показали в мережі. Інцидент стався з приміським автобусом маршруту №368 (станція Тарасівка - Залізничний вокзал).

«Все ще будемо закривати очі на технічний стан транспорту, який перевозить людей?», – риторично запитали під відео.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, так як маршрутка рухалася на невеликій швидкості.

З’явився відеозапис #ДТП із Крюківщини, де у однієї маршрутки колеса повилітали в іншу маршрутку. Все ще зачинятимемо очі на технічний стан транспорту, який перевозить людей? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 10. März 2020

Нагадаємо, ми вже писали, що у Білій Церкві в автобуса "Богдан" під час перевезення пасажирів відпали колеса. ДТП сталася під час руху по вулиці Леваневського в вечірній час.

У автобуса відірвалося заднє колесо, яке під час руху відкинуло на припаркований легковик Skoda. На момент ДТП у салоні маршрутки перебувало 7 пасажирів. На щастя, обійшлося без травмованих.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Відносно порушника патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Також ми повідомляли, що вмаршрутке міста Дніпра на ходу відпала передня двері. На кадрах видно, як водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.

Користувачі мережі вже відреагували на даний ролик. Комусь він здався кумедним, але декому вже набридли такі випадки.



"В прохід двері і насипай далі стажист напевно профі їздять без дверей", "І допомогти ніхто не може у всіх в руках телефони", "Зате по 8 гривень", "Всі проблеми міста в одному відео", - писали під відео.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

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