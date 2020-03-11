Под Киевом в маршрутки во время движения отвалилось колесо

Появилась видеозапись ДТП с Крюковщины, где в одной маршрутки колеса вылетели в другую маршрутку. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В селе Крюковщина Киево-Святошинского района произошло ДТП с участием маршрутки.

Так, у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Оно покатилось на полосу встречного движения и влетело в другой автобус. Водитель автобуса остановился сразу после потери колеса.

Видеозапись этого ДТП показали в сети. Инцидент произошел с пригородным автобусом маршрута №368 (станция Тарасовка - Железнодорожный вокзал).

«Все еще будем закрывать глаза на техническое состояние транспорта, который перевозит людей?», – риторически спросили под видео.

В результате ДТП никто не пострадал, так как маршрутка двигалась на небольшой скорости.

З’явився відеозапис #ДТП із Крюківщини, де у однієї маршрутки колеса повилітали в іншу маршрутку. Все ще зачинятимемо очі на технічний стан транспорту, який перевозить людей? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 10. März 2020

Напомним, мы уже писали, что в Белой Церкви у автобуса "Богдан" во время перевозки пассажиров отпали колеса. ДТП произошло во время движения по улице Леваневского в вечернее время.

У автобуса оторвалось заднее колесо, которое во время движения отбросило на припаркованную легковушку Skoda. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 7 пассажиров. К счастью, обошлось без травмированных.

Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении нарушителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

Также мы сообщали, что вмаршрутке города Днепра на ходу отпала передняя дверь. На кадрах видно, как водитель пытался самостоятельно справится с поломкой. Но у него так ничего и не получилось.

Пользователи сети уже отреагировали на данный ролик. Кому-то он показался забавным, но некоторым уже надоели такие случаи.



"В проход двери и насыпай дальше стажёр наверное профи ездят без дверей", " И помочь никто не может у всех в руках телефоны", "Зато по 8 гривен", "Все проблемы города в одном видео", - писали под видео.

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