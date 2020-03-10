У Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини
Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.
Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.
Так, було зазначено, що жінка потрапила на камери спостереження магазину. Тепер її по фото просять городян пізнати її.
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«Камери перукарні, що поруч, зафіксували її. Син дуже засмучений через вкраденого самоката. Може хтось дізнається даму з фото», – додав батько постраждалого дитини, що залишився без самоката.
В коментарях кияни не могли стриматися і почали обговорювати цинічне пограбування маленького хлопчика.
«Бабуся подумала, що мама з дитиною зайшли в магазин купити новий самокат. А цей на вулицю викинули.», «Підкажіть, а де в Києві не крадуть? Наївна мати, значить, якщо залишила без замка в столиці, і то це не гарантія», «Хм.... скільки таких приколів було,поки ріс моя дитина! притому найцікавіше, коли таких ловиш, на гарячому!😉», «жах(. хороший приклад з дитинства!..», «Бабуся з Америки приїхала, там практикується залишати велосипеди біля проданих будинків, бо зазвичай їх складно перевозити... Ось вона за звичкою і взяла самокат, бо вирішила, що він нікому не потрібен...», «Це не бабуся, це маман скоріше всього. Я таких на гарячому ловила, було пару разів, потім з кам'яним особами швидко віддалялися до горизонту. А дитині купіть такого ж кольору б/у, скажіть, що знайшовся. У дитинстві це такий стрес!», «Відмінний урок онуку! Спочатку чужий самокат,потім бабусі на пенсію з гаманця. А чого - бабуся навчила!», «На тещу мою схожа, а скільки дають за таку крадіжку?», – написали під фото користувачі мережі.
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