У Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини

Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

Так, було зазначено, що жінка потрапила на камери спостереження магазину. Тепер її по фото просять городян пізнати її.

«Камери перукарні, що поруч, зафіксували її. Син дуже засмучений через вкраденого самоката. Може хтось дізнається даму з фото», – додав батько постраждалого дитини, що залишився без самоката.

В коментарях кияни не могли стриматися і почали обговорювати цинічне пограбування маленького хлопчика.

«Бабуся подумала, що мама з дитиною зайшли в магазин купити новий самокат. А цей на вулицю викинули.», «Підкажіть, а де в Києві не крадуть? Наївна мати, значить, якщо залишила без замка в столиці, і то це не гарантія», «Хм.... скільки таких приколів було,поки ріс моя дитина! притому найцікавіше, коли таких ловиш, на гарячому!😉», «жах(. хороший приклад з дитинства!..», «Бабуся з Америки приїхала, там практикується залишати велосипеди біля проданих будинків, бо зазвичай їх складно перевозити... Ось вона за звичкою і взяла самокат, бо вирішила, що він нікому не потрібен...», «Це не бабуся, це маман скоріше всього. Я таких на гарячому ловила, було пару разів, потім з кам'яним особами швидко віддалялися до горизонту. А дитині купіть такого ж кольору б/у, скажіть, що знайшовся. У дитинстві це такий стрес!», «Відмінний урок онуку! Спочатку чужий самокат,потім бабусі на пенсію з гаманця. А чого - бабуся навчила!», «На тещу мою схожа, а скільки дають за таку крадіжку?», – написали під фото користувачі мережі.

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