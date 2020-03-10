В Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка

Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

Так, было отмечено, что женщина попала на камеры наблюдения магазина. Теперь ее по фото просят горожан опознать ее.

«Камеры в парикмахерской, что рядом, зафиксировали ее. Сын очень расстроен из-за украденного самоката. Может кто-то узнает даму по фото», – добавил папа пострадавшего ребенка, который остался без самоката.

В комментариях киевляне не могли сдержаться и начали обсуждать циничное ограбление маленького мальчика.

«Бабушка подумала, что мама с ребёнком зашли в магазин купить новый самокат. А этот на улицу выбросили.», «Подскажите, а где в Киеве не воруют? Наивная мать, значит, если оставила без замка в столице, и то это не гарантия», «Хм.... сколько таких приколов было,пока рос мой ребёнок! притом самое интересное, когда таких ловишь, на горячем!😉», «ужас(. хороший пример с детства!..», «Бабушка с Америки приехала, там практикуется оставлять велосипеды возле проданных домов, ибо обычно их сложно перевозить... Вот она по привычке и взяла самокат, ибо решила, что он никому не нужен...», «Это не бабушка, это маман скорей всего. Я таких на горячем ловила, было пару раз, потом с каменным лицами быстро удалялись к горизонта. А ребёнку купите такого же цвета б/у, скажите, что нашёлся. В детстве это такой стресс!», «Отличный урок внуку! Сначала чужой самокат,потом бабушки на пенсия из кошелька. А чего - бабушка научила!», «На тёщу мою похожа, а сколько дают за такую кражу?», – написали под фото пользователи сети.

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