Стало відомо, чи є постраждалі

У Києві сталася НП - біля оперного театру провалився асфальт

Про це повідомляє прес-служба КК Київавтодор, передає Politeka.net.

У Києві відбувся черговий провал на проїжджій частині. НП сталася на вулиці Володимирській, недалеко від оперного театру.

На щастя, пригода пройшла без потерпілих.

Фото: Інформатор

На місце НП виїхали комунальні служби, і одразу ж почали ліквідовувати наслідки провалу проїжджої частини. Відомо, що провал асфальту стався через прорив трубопроводу.

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Через капітальний ремонт, роботи розтягнуті аж до 31 березня. Другий етап ремонту дороги укладає в собі заміну покриття проїзної частини, тротуарів, відновлення зливової каналізації.

«Роботи триватимуть близько місяця», - розповідають комунальники.

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