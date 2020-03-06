У Києві сталася НП - біля оперного театру провалився асфальт
Про це повідомляє прес-служба КК Київавтодор, передає Politeka.net.
У Києві відбувся черговий провал на проїжджій частині. НП сталася на вулиці Володимирській, недалеко від оперного театру.
На щастя, пригода пройшла без потерпілих.
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Фото: Інформатор
На місце НП виїхали комунальні служби, і одразу ж почали ліквідовувати наслідки провалу проїжджої частини. Відомо, що провал асфальту стався через прорив трубопроводу.
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До 31 березня обмежили рух по вулиці Микільсько-Ботанічній у Голосіївському районі.
Через капітальний ремонт, роботи розтягнуті аж до 31 березня. Другий етап ремонту дороги укладає в собі заміну покриття проїзної частини, тротуарів, відновлення зливової каналізації.
«Роботи триватимуть близько місяця», - розповідають комунальники.
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