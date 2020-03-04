Небайдужість і згуртованість у всій красі показали в мережі

У Києві перехожі затримали грабіжників на Кардачах

У Києві біля станції Індустріальна перехожі побачили, як двоє людей крадуть у дівчини мобільний телефон. Вони самостійно без поліції вирішили затримати грабіжників. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

«Вони не відвернулися, не відійшли, а навпаки - затримали негідників і покликали поліцію», – відзначили в мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як двоє скручених хлопців лежать на землі, а навколо зібрався натовп цікавих.

В мережі почали обговорювати інцидент, відзначаючи, що поліція одразу відпустила негідників на очах у всіх.

«І поліція очах у всієї натовпу їх відпустила», «Набили їх і вже правильно! Ще треба було по одній руці зламати!», «Як ми всі віримо, хотілося б, щоб так було насправді, а це може бути це провокація. Приховати коментар або поскаржитися на нього», «Може поліція взагалі не потрібна? Тільки й бачиш, що люди самі ловлять злочинців, а поліція їх відпускає, а народ знову їх ловить!», «Молодці. Добре чортів поваляли», «Затримали хоч спокійно? Не сильно били?))) Обваляли хоча б трохи?))))», «З такої толерантної поліцією, скоро почнуться самосуди..», «Молодці», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Києві дві маршрутки не поділили пасажирів і вирішили заблокувати один одному рух.

Так, у понеділок, 2 березня в Києві на вулиці Нижній вал, що на Подолі, два водії маршрутних таксі не поділили пасажирів. Повідомляється, що між ними стався якийсь конфлікт, який вони вирішили залагодити не шляхом мирних переговорів.

Так, вони перегородили один одному рух.

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