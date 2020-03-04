В Киеве прохожие задержали грабителей на Кардачах

В Киеве возле станции Индустриальная прохожие увидели, как двое людей крадут у девушки мобильный телефон. Они самостоятельно без полиции решили задержать грабителей. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

«Они не отвернулись, не отошли, а наоборот - задержали негодяев и позвали полицию», – отметили в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое скрученных парней лежат на земле, а вокруг собралась толпа любопытных.

В сети начали обсуждать инцидент, отмечая, что полиция сразу отпустила негодяев на глазах у всех.

«И полиция глазах у всей толпы их отпустила», «Набили их и уже правильно! Ещё надо было по одной руке сломать!», «Как мы во все верим, хотелось бы, чтоб так было на самом деле, а это может быть это провокация. Скрыть комментарий или пожаловаться на него», «Может полиция вообще не нужна? Только и видишь, что люди сами ловят преступников, а полиция их отпускает, а народ опять их ловит!», «Молодцы. Хорошо чертей поваляли», «Задержали хоть спокойно? Не сильно били?))) Обваляли хотябы немного?))))», «С такой толерантной полицией, скоро начнутся самосуды..», «Молодцы», – отметили пользователи сети.

Напомним, что в Киеве две маршрутки не поделили пассажиров и решили заблокировать другу другу движение.

Так, в понедельник, 2 марта в Киеве на улице Нижний вал, что на Подоле, два водителя маршрутных такси не поделили пассажиров. Сообщается, что между ними произошел некий конфликт, который они решили уладить не путем мирных переговоров.

Так, они перегородили друг другу движение.

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