У Києві неадекватний хлопець кидався на оточуючих з викруткою
Невідомого затримали перехожі поруч зі станцією метро "Лівобережна" в понеділок, 2 березня. Про це пише «Інформатор» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався близько 23:00.
Як розповідають очевидці, неадекватний кидався на перехожих, які були біля входу в метро. Коли хлопець спробував напасти на чоловіка, то отримав відсіч. Після цього неадекватного молодої людини знешкодили, на місце викликали поліцію. Обійшлося без постраждалих.
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Пояснити свої дії затриманий не зміг. Хлопець був п'яний і заперечував, що викрутка належить йому. Поліцейські намагалися вивідати, що він вживав, але хлопець не зміг зв'язати слів.
Всі обставини інциденту належить встановити правоохоронцям.
Нагадаємо, що в одному з районів міста харків'яни помітили підозрілого чоловіка, поведінка якого викликала щирі переляк і обурення. В мережі опублікували фотографії чоловіка, який йде за школяркою з розстебнутими штанами і виставленим напоказ статевим органом.
На кадрах видно чоловік, який одягнений у темну куртку з капюшономи та темні штани.
«В Харкові, по Новобаварскому району ходить креслив, який проводжає маленьких дівчаток до будинку, в процесі показує свій член», – підписав знімки автор.
Фотографії викликали жваве обговорення в коментарях. Батьки чимало налякані появою подібних товаришів на вулицях міста і пропонують свої варіанти вирішення проблеми.
Також ми писали, що У Києві на Південній Борщагівці невідомий нападає і б'є людей. Невідомий напав на жінку в одному з під'їздів на Південній Борщагівці. Камери відеоспостереження зафіксували, як слідом за жінкою в під'їзд увійшов невідомий, вдарив її, а потім зник.
Жінка ж побігла вперед, щоб сховатися в кутку від нападника.
В коментарях кияни почали обговорювати інцидент.
«Тому, заходити в під'їзд з незнайомими, не варто», «ага давайте у всіх буде параноя..», «Це тільки початок... З 1 квітня другий етап мед. реформи... Їх більше, по всій Україні... Печалька... І жах...», «Вчиться нападати. Потім в руках молоток буде і грабежі», «Глушіть на місці без копів! Я зроблю так само для твоєї мами»,– пишуть в мережі користувачі.
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