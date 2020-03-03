У Києві неадекватний хлопець кидався на оточуючих з викруткою

Невідомого затримали перехожі поруч зі станцією метро "Лівобережна" в понеділок, 2 березня. Про це пише «Інформатор» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався близько 23:00.

Як розповідають очевидці, неадекватний кидався на перехожих, які були біля входу в метро. Коли хлопець спробував напасти на чоловіка, то отримав відсіч. Після цього неадекватного молодої людини знешкодили, на місце викликали поліцію. Обійшлося без постраждалих.

Пояснити свої дії затриманий не зміг. Хлопець був п'яний і заперечував, що викрутка належить йому. Поліцейські намагалися вивідати, що він вживав, але хлопець не зміг зв'язати слів.

Всі обставини інциденту належить встановити правоохоронцям.

Нагадаємо, що в одному з районів міста харків'яни помітили підозрілого чоловіка, поведінка якого викликала щирі переляк і обурення. В мережі опублікували фотографії чоловіка, який йде за школяркою з розстебнутими штанами і виставленим напоказ статевим органом.

На кадрах видно чоловік, який одягнений у темну куртку з капюшономи та темні штани.

«В Харкові, по Новобаварскому району ходить креслив, який проводжає маленьких дівчаток до будинку, в процесі показує свій член», – підписав знімки автор.

Фотографії викликали жваве обговорення в коментарях. Батьки чимало налякані появою подібних товаришів на вулицях міста і пропонують свої варіанти вирішення проблеми.

Також ми писали, що У Києві на Південній Борщагівці невідомий нападає і б'є людей. Невідомий напав на жінку в одному з під'їздів на Південній Борщагівці. Камери відеоспостереження зафіксували, як слідом за жінкою в під'їзд увійшов невідомий, вдарив її, а потім зник.

Жінка ж побігла вперед, щоб сховатися в кутку від нападника.

В коментарях кияни почали обговорювати інцидент.

«Тому, заходити в під'їзд з незнайомими, не варто», «ага давайте у всіх буде параноя..», «Це тільки початок... З 1 квітня другий етап мед. реформи... Їх більше, по всій Україні... Печалька... І жах...», «Вчиться нападати. Потім в руках молоток буде і грабежі», «Глушіть на місці без копів! Я зроблю так само для твоєї мами»,– пишуть в мережі користувачі.

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