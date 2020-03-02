Фальшива валюта заполонила Київ

Так, одна з місцевих жителів столиці розповіла про інцидент з купюрами. Вона опублікувала фото і вказала, що з'явилася велика кількість фальшивих євро. Про це пише Politeka.net.

«Шановні друзі, будьте обережні! З'явилася велика кількість фальшивої іноземної валюти! Цю валюту навіть приймають деякі обмінні пункти! Такі гроші Вам можуть впарити при продажу авто, квартири, будь-якого дорого товару! Будьте обережні», – написала киянка в мережі.

В коментарях стривожені кияни почали обговорювати інцидент. Жінка зізналася, що сама стала жертвою розлучення.

«Звідки така інфа??!», «І головне що тепер все стало ясно і зрозуміло. Як виявити різницю і тд...🙈👍», «Фальшива валюта була завжди і буде завжди.» «головне, щоб обмінники брали», «Її в фб відкрито продають. Неодноразово направляв скарги на цю рекламу. Останній тиждень або дві щось не видно», «це не реклама. Я написала цей пост, щоб люди були обережні.», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що стало відомо, які нові гроші скоро будуть запущені в обіг в Україні. 25 лютого в обіг запустили оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Сучасні технології дозволяють досить легко підроблювати паперові гроші. Зараз фальшивки буквально заполонили Україну.

Їх можна отримати в магазині, на ринку і навіть у банку, тому експерти вирішили убезпечити українців і працюють над удосконаленням сучасних засобів протидії шахрайству і виробництва фальшивих грошей.

Купюри з оновленою захистом за своїм дизайном успадковують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 і 1000 гривень. Таким чином, НБУ завершить оптимізацію поточного номінального ряду. Ця оптимізація тривала з 2014 року.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

Також Politeka писала, що в Україні з'являться нові гроші: названа дата.