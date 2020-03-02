Фальшивая валюта наводнила Киев

Так, одна из местных жителей столицы рассказала об инциденте с купюрами. Она опубликовала фото и указала, что появилось большое количество фальшивых евро. Об этом пишет Politeka.net.

«Уважаемые друзья, будьте осторожны! Появилось большое количество фальшивой иностранной валюты! Эту валюту даже принимают некоторые обменные пункты! Такие деньги Вам могут впарить при продаже авто, квартиры, любого дорого товара! Будьте осторожны», – написала киевлянка в сети.

В комментариях встревоженные киевляне начали обсуждать инцидент. Женщина призналась, что сама стала жертвой развода.

«Откуда такая инфа??!», «И главное что теперь все стало ясно и понятно. Как выявить разницу и тд...🙈👍», «Фальшивая валюта была всегда и будет всегда.» «главное, чтобы обменники принимали», «Ее в фб открыто продают. Неоднократно направлял жалобы на эту рекламу. Последнюю неделю или две что-то не видно», «это не реклама. Я написала этот пост чтобы люди были осторожны.», – отметили пользователи сети.

Напомним, что стало известно, какие новые деньги скоро будут запущены в оборот в Украине. 25 февраля в оборот запустили обновленную банкноту номиналом 200 гривен.

Современные технологии позволяют достаточно легко подделывать бумажные деньги. Сейчас фальшивки буквально заполонили Украину.

Их можно получить в магазине, на рынке и даже в банке, поэтому эксперты решили обезопасить украинцев и работают над усовершенствованием современных средств противодействия мошенничеству и производству фальшивых денег.

Купюры с обновленной защитой по своему дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Таким образом, НБУ завершит оптимизацию текущего номинального ряда. Эта оптимизация продолжалась с 2014 года.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.