У Києві біля торгово-розважального центру "Гулівер" автобус з пасажирами зіткнувся з Mercedes

Киевпастранст зазначив, що в результаті ДТП потерпілих немає. Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Поблизу ТРЦ Гулівер автобус з пасажирами влетіла у Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмовані в результаті ДТП», – відзначили в мережі.

Деталі про причини аварії встановлюються.

«Постраждалих немає. На місце одразу були направлені медична допомога, поліція, представники Служби безпеки і керівництво підприємства. Триває розслідування. Закликаємо не поширювати чиїсь припущення, не вестися на маніпуляції і дочекатися встановлення причин інциденту», – прокоментували ПП прес-служба Київпастранс.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували банду злодіїв в місцевому ресторані. Інцидент стався в ресторані «Аргентина гриль» на Мінській в Києві.

«Прийшли два чоловіки сіли за маленький стіл, через пару хвилин прийшли ще двоє і сіли за інший стіл (на відео вони сидять праворуч). Один із співробітників помітив, як парочка, яка прийшла першими, крадуть щось з сумки, підійшли до гостей, у яких вони вкрали гроші, і попросили перевірити, чи все у них на місці», – розповіли в мережі.

Коли злодіїв розкрили, вони порядно попросили рахунок і почали збиратися. Після бійки біля входу, з допомогою персоналу, повернули гроші і швидко пішли до приїзду охорони.

Внимание! #Розыск! Ресторан Аргентина гриль на Минской. Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям у которых они украли деньги и попросили проверить всё ли у них на месте. Как только "гастролеры " увидели, что их рассекретили сразу начали просить счёт и собираться на выход. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны. Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером #Daewoo #Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

«Всього їх було 4 людини (з теплої, дружньої країни). Один з них був на сірому Daewoo Lanos з шашечками (таксі), на жаль якість камер не дозволило розглянути номер машини», – уклали очевидці.

Поблизу із ТРЦ Гулівер автобус із пасажирами влетів у #Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмувалися внаслідок #ДТП. Деталі щодо причин аварії встановлюються. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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