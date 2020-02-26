У Києві біля торгово-розважального центру "Гулівер" автобус з пасажирами зіткнувся з Mercedes
Киевпастранст зазначив, що в результаті ДТП потерпілих немає. Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Поблизу ТРЦ Гулівер автобус з пасажирами влетіла у Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмовані в результаті ДТП», – відзначили в мережі.
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Деталі про причини аварії встановлюються.
«Постраждалих немає. На місце одразу були направлені медична допомога, поліція, представники Служби безпеки і керівництво підприємства. Триває розслідування. Закликаємо не поширювати чиїсь припущення, не вестися на маніпуляції і дочекатися встановлення причин інциденту», – прокоментували ПП прес-служба Київпастранс.
Нагадаємо, що у Києві зафіксували банду злодіїв в місцевому ресторані. Інцидент стався в ресторані «Аргентина гриль» на Мінській в Києві.
«Прийшли два чоловіки сіли за маленький стіл, через пару хвилин прийшли ще двоє і сіли за інший стіл (на відео вони сидять праворуч). Один із співробітників помітив, як парочка, яка прийшла першими, крадуть щось з сумки, підійшли до гостей, у яких вони вкрали гроші, і попросили перевірити, чи все у них на місці», – розповіли в мережі.
Коли злодіїв розкрили, вони порядно попросили рахунок і почали збиратися. Після бійки біля входу, з допомогою персоналу, повернули гроші і швидко пішли до приїзду охорони.
«Всього їх було 4 людини (з теплої, дружньої країни). Один з них був на сірому Daewoo Lanos з шашечками (таксі), на жаль якість камер не дозволило розглянути номер машини», – уклали очевидці.
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