В Киеве возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes
Киевпастранст отметил, что в результате ДТП пострадавших нет. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами влетел в Mercedes. Пассажиры говорят, что некоторые из тех, кто был в автобусе - очень травмированы в результате ДТП», – отметили в сети.
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Детали о причинах аварии устанавливаются.
«Пострадавших нет. На место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители Службы безопасности и руководство предприятия. Продолжается расследование. Призываем не распространять чьи-то догадки, не вестись на манипуляции и дождаться установления причин инцидента», – прокомментировали ЧП пресс-служба Киевпасстранс.
Напомним, что в Киеве зафиксировали банду воров в местном ресторане. Инцидент случился в ресторане «Аргентина гриль» на Минской в Киеве.
«Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка, которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям, у которых они украли деньги, и попросили проверить, всё ли у них на месте», – рассказали в сети.
Когда воров раскрыли, они порядочно попросили счет и начали собираться. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны.
«Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером Daewoo Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины», – заключили очевидцы.
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