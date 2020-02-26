В Киеве возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes

Киевпастранст отметил, что в результате ДТП пострадавших нет. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами влетел в Mercedes. Пассажиры говорят, что некоторые из тех, кто был в автобусе - очень травмированы в результате ДТП», – отметили в сети.

Детали о причинах аварии устанавливаются.

«Пострадавших нет. На место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители Службы безопасности и руководство предприятия. Продолжается расследование. Призываем не распространять чьи-то догадки, не вестись на манипуляции и дождаться установления причин инцидента», – прокомментировали ЧП пресс-служба Киевпасстранс.

Напомним, что в Киеве зафиксировали банду воров в местном ресторане. Инцидент случился в ресторане «Аргентина гриль» на Минской в Киеве.

«Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка, которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям, у которых они украли деньги, и попросили проверить, всё ли у них на месте», – рассказали в сети.

Когда воров раскрыли, они порядочно попросили счет и начали собираться. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны.

Внимание! #Розыск! Ресторан Аргентина гриль на Минской. Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям у которых они украли деньги и попросили проверить всё ли у них на месте. Как только "гастролеры " увидели, что их рассекретили сразу начали просить счёт и собираться на выход. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны. Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером #Daewoo #Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

«Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером Daewoo Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины», – заключили очевидцы.

Поблизу із ТРЦ Гулівер автобус із пасажирами влетів у #Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмувалися внаслідок #ДТП. Деталі щодо причин аварії встановлюються. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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