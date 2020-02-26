У центрі Києва, у власній квартирі на вулиці Городецького, 25 лютого, знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа

ПРО це повідомило видання "Країна" з посиланням на власні джерела у МВС.

За інформацією журналістів, тіло бізнесмена знайшли друзі. Вульф не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною та ще одним знайомим вирішили провідати чоловіка.

Коли вони приїхали, двері квартири були замкнені. Друзі Вульфа були змушені відкрити її дублікатом ключів, який був у адвоката. Так, за інформацією видання, у коридорі вони виявили закривавлене тіло бізнесмена з простреленою головою.

В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут же знайшли і одну відстріляну гільзу. Обстановка у квартирі не була порушена, що не могло вказувати на боротьбу, вхідні двері та замки в цілості, тому поки основна версія слідства - самогубство.

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. Слідство перевіряє версію про самогубство.

Наголошується, що бізнесмен переживав фінансові труднощі. Також у нього були проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть ЗМІ, Леонід Вульф був добре відомий в бізнес-колах.

В 90-х він створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму "Еврокоммодитес", через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції. Це приносило десятки мільйонів прибутку. Такий бізнес не вислизнув від уваги криворізького кримінального авторитету на прізвище Горпинич (по кличці - Святий). Святий зажадав у Вульфа частку, але той ділитися відмовився. Під час однієї з наступних розборок Горпинич був убитий. Бітует версія, що його застрелив охоронець Вульфа Сергій Швець. Потім Вульф займався різними бізнесами. І навіть встиг посидіти в ізраїльській в'язниці Ашарон.

Сам Вульф розповідав, що свого часу він був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але потім їхні шляхи розійшлися.

Варто відзначити, що Вадим Шульман останнім часом став відомий тим, що подав заяву ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви у ФБР розслідується кримінальна справа.

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