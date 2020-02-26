В центре Киева, в собственной квартире на улице Городецкого, 25 февраля, нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа

ОБ этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

По информации журналистов, тело бизнесмена нашли друзья. Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Когда они приехали, дверь квартиры была заперта. Друзья Вульфа были вынуждены открыть ее дубликатом ключей, который был у адвоката. Так, по информации издания, в коридоре они обнаружили окровавленное тело бизнесмена с простреленной головой.

В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Следствие проверит версию о самоубийстве.

Отмечается, что бизнесмен переживал финансовые трудности. Также у него были проблемы со здоровьем.

Как пишут СМИ, Леонид Вульф был хорошо известен в бизнес-кругах.

В 90-х он создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Это приносило десятки миллионов прибыли. Такой бизнес не ускользнул от внимания криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (по кличке - Святой). Святой потребовал у Вульфа долю, но тот делиться отказался. Во время одной из последующих разборок Горпинич был убит. Бітует версия, что его застрелил охранник Вульфа Сергей Швец. Потом Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Сам Вульф рассказывал, что в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом их пути разошлись.

Стоит отметить, что Вадим Шульман в последнее время стал известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления в ФБР расследуется уголовное дело.

Напомним про гибель бизнесмена в доме министра Януковича: всплыли скандальные детали, "Собирался выпить..."

Как сообщала Politeka, бездыханное тело обнаружили возле ночного клуба в Киеве: "нанесли удар прямо в...".

Также Politeka писала о стрельбе в Киеве: бизнесмена убили прямо возле кафе, вскрылись скандальные подробности.