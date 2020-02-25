У Києві мітингувальники перекрили вулицю Грушевського

У вівторок, 25 лютого, в центрі Києва група протестувальників перекрила вулицю Грушевського. Відео з місця подій опублікував очевидець, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Протестувальники з прапорами різних країн, у тому числі України, Чехії, Італії і США, перекрили вулицю на пішохідному переході, перешкоджаючи руху автомобілів.

Дорога була перекрита на вулиці Грушевського, в районі Європейської площі в Києві.

З-за мітингу виникла велика пробка. Як можна помітити на відео з місця подій, між учасниками протесту та водіями автомобілів виникали конфлікти. Деяким машинам вдавалося проскочити між протестувальниками.

Причини блокування дороги і вимоги протестуючих на даний момент уточнюються.

Нагадаємо, що на Київщині в місті Бровари загубився дитина 15 років. Поліція розшукує неповнолітнього Теплюка Максима, який пропав сьогодні вранці, 25 лютого в 8:00.

Він пішов з СОС Дитяче містечко (вул. Шевченка, 18, д. 13, р. Бровари) і досі не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см, повної статури, обличчя овальне, волосся темне, очі карі.

Особлива прикмета: немає двох передніх зубів.

Був одягнений в зимову куртку темно-зеленого кольору в клітинку, чорні джинси, сірі кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування хлопчика, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Також ми писали, що у Києві водія маршрутки сильно постраждала дівчинка. Інцидент стався 20 лютого на Дарницької площі, на зупинці 45 автобуса, біля ресторану «Стрілка». Фото і відео НП немає, тому просять очевидців події їх надіслати.

«О 08:20 ранку водій 545-ої маршрутки на ходу відкриває двері. З салону випадає моя сестра і потрапляє прямо під колеса маршрутки. Переїхав їй обидві ноги. Водій зупинив автобус, висадив пасажирів, викликав швидку і зник. Слідчі поліції мовчать. Як нам стало відомо, оформили все це нещасний випадок. Дівчинка лежить з переломом двох ніг. Прошу допомогти знайти цю особину і заодно відгукнутися свідків події.», – розповіли рідні дівчинки в мережі.

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, історія по роках: як виглядав Хрещатик 100 років тому, унікальні кадри

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій