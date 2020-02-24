У Києві розгорівся потужний пожежа, з'їхалися рятувальники і пожежники

Вранці 24 лютого в Києві на проспекті Глушкова, 1 на ВДНГ горить будівля. На місце стягнуті працівники ДСНС. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Щось дуже серйозно горить прямо зараз на ВДНГ. На місці вже працюють бійці ДСНС», – розповіли в мережі.

Причини загоряння наразі уточнюються.

В коментарях місцеві відзначили, що горить кафе HayLoft Ukrainian BBQ: «Шкода, непоганий заклад було», «ХейЛофт, так».

Нагадаємо, що в той же час, в Києві біля метро через несправну каналізацію проїжджаючі машини буквально тонуть у воді. Каналізація не справляється з-за сильного дощу.

Поплыли по Брожко 🏊‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

«Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так часто відбувається, коли опади трохи більше норму», – розповіли в мережі.

В коментарях кияни пояснили, з-за чого таке могло статися, а також почали порівнювати столицю з індійської провінцією під час дощів.

«Можливо із-за будівництва метро, біля перехрестя на Белицкой, біля Тата Аллессио і біля бювету величезні калюжі на всю проїжджу частину. У місцях, де йде будівництво станції і підземний прохід до станції Сирець», «там завжди так», «сьогодні особливо проїхати складно ... пару днів тому зливову каналізацію чистили вздовж всієї Білецької», «З ранку їхав, звернув увагу - по асфальту річки і озера, зливостоки не працюють, бідні пішоходи ховаються за зупинками. Просто індійська провінція в період дощів. П. с. - окремий привіт дол_оебам, які в таку чудову погоду їздять без світла, або маминим тюнерам, повставлявших в фари синенькі диодики за 3 грн., і вважають, що їх помітно», «Таке собі джакузі», «Гейзер», «Раптом звідки не візьмись нізвідки не взялося», – відзначили користувачі мережі і місцеві жителі району, де почалося «повінь».

Что-то очень серьезно горит прямо сейчас на ВДНХ. На месте уже работают бойцы #ГСЧС. Информация уточняется. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

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