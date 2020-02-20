У Києві невідомі вкрали телефон з прилавка магазину в ТРЦ

Про це повідомили в паблике «dtp.kiev.ua» в Facebook, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Запам'ятайте ці обличчя. Сьогодні ці двоє, працюючи в парі, викрали з прилавка мобільний телефон продавця в одному з магазинів в ТРЦ Dream Town 1. Будьте уважні, не залишайте свої речі без нагляду», – відзначили в мережі.

Кияни прокоментували відео в мережі.

«Навіщо залишати, телефон ось так на видному місці, самі ж страждаємо від того, що мізків немає», «Ну таке. Нам ще 10 років тому вбивали в голову, не залишати на столах телефони. В магазинах, салонах краси, на манікюрних стійках, навіть у задній кишені.», «Сьогодні ти вкрав, завтра у тебе вкрадуть, і так ланцюжком, це нормально, з хорошими людьми нічого не трапляється», «такі Закони для злодіїв, таке і спокій громадян... А ми платимо податки.. Кому??!!!», «Наркоманські движняки; продавцю теж варто бути обережнішим», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, що кияни жорстко помстилася герою паркування, фото покарання злили в мережу.

«Паркованца покарали, измазавши всі авто фекаліями за неправильну парковку. Київ, Фрометевский спуск. Як Вам таке покарання?», – написали в мережі.

Забруднений автомобіль коштує в Голосіївському районі Києва.

В мережі почали обговорювати інцидент.

«до Речі, просто цікаво, а "месник" свою "зброю покарання" на місці справив або з собою приніс, типу будинку "створив", а до машини в пакетику?», «Як на мене СУПЕР!», «Мені от одне цікаво. Чому всі ці Аля правильні ніколи не можуть дочекатися господаря і сказати в обличчя??? Судячи з фото авто стоїть біля будинку. Чим, цікаво, воно заважає?», «Супер покарання», «Це до грошей», «Краще б спалили», «Хороший флешмоб», «Нарядненько», «Та він таким і приїхав, нормально він там запаркована, нікому не заважає», – написали в коментарях користувачі мережі.

Запомните эти лица Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1 Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

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