Киян попередили про великі штрафи за купівлю та продаж пролісків

Жителів Києва та області попередили, що за незаконне придбання та продаж рослин, занесених у Червону книгу, передбачені штрафи. Суми штрафів за торгівлю первоцвітами становить від 1 700 до 3 655 грн. Про це повідомили в Управлінні екології і природних ресурсів КМДА.

Продавати і купувати не можна буде не тільки проліски, але й крокуси, шафран, сон-траву, а також всі інші первоцвіти, які є на сторінках Червоної книги.

Охоронювані законом квіти не можна купувати в метро або на зупинках транспорту, адже це тільки погіршує ситуацію зі знищенням цих квітів.

Ботаніки та захисники природи радять милуватися цими квітами в місцях, де вони ростуть, але ні в якому разі не зривати їх.

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння. З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.

Рятувальники Бориспільського, Бородянського, Яготинського, Тетіївського, Баришівського та Києво-Святошинського районів 19 лютого неодноразово залучалися до гасіння пожеж.

Також ми писали, що на вулиці Жолудєва у Києві наприкінці січня комунальні служби знесли кіоски, які виявилися незаконними. Сміття залишився. Про це розповіли місцеві жителі Борщагівки.

«Демонтаж конструкцій провели два тижні тому. Під знесення пішло 5-6 кіосків. Тепер це місце виглядає як після бомбардування. Ми вже два тижні ходимо повз гори сміття, шматків стін і будматеріалів, які залишилися після демонтажу Мафів. В цих купах скоро щури розплодяться… Ніхто з чиновників не говорить, коли приберуть весь цей непотріб. Словом, нам зробили дуже красиво і комфортно – все для людей», – каже Роман Шаманчук, один з місцевих жителів.

Нагадаємо, житловий район Києва потопає у смітті, біля будинків небезпечно ходити: "виглядає як після бомбардування"

Як повідомляла Politeka, Київ паралізували масштабні затори через поломки світлофора: страхітливі кадри

Також Politeka писала, що у мережі показали унікальну ферму серед багатоповерхівок Києва: "свині, вівці..."