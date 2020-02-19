У Києві п'яний таксист протаранив паркан

Про інцидент розповіла киянка Лариса Суворова в Facebook, в групі Київ Оперативний, повідомляє Politeka.net.

«Таксі викликали? Ось таке чудо, приїхало до мене в паркан. Від проходження алкотесту відмовився. Добре, що нікого не вбив. Водій таксі!!!! Їздить без прав!!!! Позбавили за минуле ДТП. Я шоці. Завтра протверезіє і знову буде возити пасажирів!!!!», – розповіла киянка.

Суворова також опублікувала кадри ПП. На фото видно, як авто з табличкою на даху таксі в'їхало в сітчастий паркан і повалило його. Також на одному з кадрів на землі лежить отвалившееся колесо.

В коментарях кияни почали активно обговорювати подію, а також засуджувати горе-таксиста.

«Да контролю на алко та нарко у таксистів просто немає буває, такі приїжджають зі скляними очима, що диву даєшся, жах», «Як буде возити, без прав???», «Владислав Михайлович, як же так?», «дивне тіло. а навіщо паспорт змінював у 2015?», «- Ей, бабуля, як до центру села проїхати? - Та вже так прямо і **рач через кухню, синочок))))», «А взагалі, якщо серйозно - шановні пасажири таксі! Велике прохання! Відмовлятися від послуг водіїв, які п'яні або зі скляними очима, і негайно інформувати про це поліцію. Безпека, в тому числі пасажирських перевезень, це завжди спільну справу», «зніміть колеса, і більше він не поїде», «Відмовтеся від послуг цієї компанії», «красава», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що 19 лютого загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо.

«Прямо зараз на Зодчих горять гаражі. Сподіваємося, обійдеться без постраждалих.», – написали в мережі.

Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.

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