19 лютого, в Києві частково відключать гарячу воду через аварію на мережі

У середу вранці, 19 лютого, стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання у Києві, пише Politeka.net з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін виконання робіт – 1 добу. Ми робимо все можливе, щоб відновити водопостачання як можна швидше», – написали в прес-службі.

Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі. Станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами: пр-т. Правди, 85; вул. Чоколівський, 31, 33, 35.

Нагадаємо, що в середу, 19 лютого, в семи районах Харкова частково відключать воду. Причина відключення – проведення ремонтних робіт. Так, до восьми годин вечора води не буде у Київському районі міста по вулиці Пушкінській, 63, перший під'їзд.

Без води до вечора залишаться мешканці будинків №№4,6,8 і 10 в провулку Пластичному в Холодногірському районі Харкова.

У Московському районі води не буде по наступним адресам: вул. Героїв Праці, 17 (п. №9, стояк), вул. Бучми (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) .

У Новобаварском районі відключення води заплановано в приватних секторах по вулиці Щигровской і на проспекті Любові Малої (Постишева).

В Дніпрі не було води 18 лютого за проведення аварійно-відновлювальних робіт. Як стало відомо, водопостачання буде відсутня з 10:00 до 18:00 за тамі адресами:

пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;

пр. Богдана Хмельницького, 2, 2А, 4, 4А.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.

Нагадаємо, чоловік нажився на хворих дітях: у Києві гримить скандал, грабіжник потрапив на камеру

Як повідомляла Politeka, водіїв автобусів у Києві застукали за непристойним заняттям, скандальні фото

Також Politeka писала, що школярка таємничо зникла в Києві: батьки не знаходять собі місця, фото зниклої