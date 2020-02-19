19 февраля, в Киеве частично отключат воду из-за аварии на сети

В среду утром, 19 февраля, произошел ряд аварий на сети холодного водоснабжения в Киеве, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ – 1 сутки. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее», – написали в пресс-службе.

Ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети. По состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по таким адресам: пр-т. Правды, 85; ул. Чоколовский, 31, 33, 35.

Напомним, что в среду, 19 февраля, в семи районах Харькова частично отключат воду. Причина отключения – проведение ремонтных работ. Так, до восьми часов вечера воды не будет в Киевском районе города по улице Пушкинской, 63, первый подъезд.

Без воды до вечера останутся жители домов №№4,6,8 и 10 в переулке Пластичном в Холодногорском районе Харькова.

В Московском районе воды не будет по следующим адресам: ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) .

В Новобаварском районе отключение воды запланировано в частных секторах по улице Щигровской и на проспекте Любови Малой (Постышева).

В Днепре не было воды 18 февраля из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Как стало известно, водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по тами адресам:

пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;

пр. Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 4, 4А.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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