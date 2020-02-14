За перші кілька годин попалися копам більше 10 водіїв

У Києві почнуть відловлювати водіїв, які не пропускають пожежників та працівників швидкої допомоги на дорогах

У четвер, 13 лютого, в Києві стартував спільний рейд патрульної поліції, швидкої допомоги та ДСНС «Уваги! Спецсигнали». Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу столичної поліції.

У столиці тепер патрульні будуть займатися «виловом» водіїв, які на дорогах не пропускають пожежні, швидкі, а також авто з увімкненими маячками та сиреною.

«Не треба забувати, що спецтранспорт поспішає на виклик, тому що хто потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя», – заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за перші кілька годин патруля, поліцейські виявили більше 10 порушників, які не надавали дорогу спецтранспорту.

Нерідко ситуації, коли водії не звертають увагу на спецтранспорт з включеною сиреною, завершуються ДТП.

Рейд триватиме два тижні. Якщо буде необхідно, його продовжать на більший термін.

Нагадаємо, що капот автомобіля мешканці багатоповерхового будинку закидали різним сміттям. В столиці водій служби таксі Bolt не за правилами припаркувався біля одного з під'їздів, заблокувавши прохід до будинку мешканцям.

У відповідь на хамство кияни закидали його авто різним сміттям.

Нагадаємо, днями на в'їзді в Київ з боку міста Бориспіль водії вантажівок заблокували дві смуги руху транспорту. З-за мітингу далекобійників в пробках виявилися кілька сотень одиниць автотранспорту киян.

Протестувальники вимагали, щоб влада зупинила знищення українського автоперевізника.

У мережі кияни, які простояли в пробках левову частку часу, поскаржилися в коментарях.

«У бік Києва, по Житомирській, все стоїть. Їдемо по зустрічній, одна смуга.», «Якщо перекриють дорогу в Аеропорт, буде бійня...», «Чому легковий та маршрутний транспорт повинен страждати??? У себе під будинками перекрийте дороги і мітингуйте», «З Броварів на Київ теж саме», «По Житомирській трасі теж стоять.», – відзначили користувачі мережі.

Також ми писали, що шахраї видурили майже 70 тисяч у киянки. У Києві викрили двох ув'язнених, які шахрайським шляхом виманили гроші у 62-річної киянки, не виходячи з камери СІЗО, повідомляє прокуратура столиці.

Нагадаємо, "Клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати..."

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.