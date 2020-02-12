За невеликий проміжок часу бобри знищили близько двадцяти дерев в історичному парку Кагарлик

облюбували Бобри озеро та дерева навколо нього в історичному парку Трощинського в місті Кагарлик Київської області. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Місцеві скаржаться на бобрів, адже це завдає шкоди історичному парку.

«Варвари. Знищують все, що навколо лежить», – каже відвідувачка парку.

Дерево діаметром 20 см бобри зрізають за одну добу.

Експерти допускають, що шкідники перекочували на озеро в парку з сусідської річки Росава.

Вони вже встигли знищити два десятки дерев, серед яких - верби і дуби.

за кілька днів тварини повалили дуб, який радував око місцевим понад півстоліття. Зараз навколо озера валяються дерева і гілки, і ні одного стоячого дерева немає.

Так, на озері зараз проживає ціла сім'я бобрів – 8 особин.

В озері, пояснює директор парку, дуже чиста вода, і, очевидно, бобрам це сподобалося.

В адміністрації парку хапаються за голову, адже бобров тут бачать вперше. Працівники парку вирішили рятувати екосистему парку залізною сіткою, яку обмотують.

Зоологи вважають цей метод ефективним, проте краще все ж відловлювати бобрів та переселяти їх у більш придатні до цього місця

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