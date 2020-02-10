У Києві помітили дивно одягненого чоловіка

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Молода людина, у вас все добре? У вас все нормально? А що ви тут, одягніться нормально! Громадське місце, люди ж дивляться. Я так розумію, що люди там вже викликають когось. Одягніть штани і ходіть нормально, це громадське місце», – зазначив очевидець, який зняв чоловіка на камеру

«Ви капітан якого відділу? Я капітан оперотдела», – заявив у відповідь чоловік без штанів.

«Капітан, капітан, посміхніться», – підписав, у свою чергу, автор відео.

У коментарях під відео користувачі мережі сміються з горе-модника.

«Корабель потонув, а Капітан залишився на плаву», Є Капітан Америка, а це типу - Капітан Троєщина», «Ще один сталкер, видно хороший артефакт відкопав на клумбі...», «Містер малої», «Це капітан стільки переляку наклав у штани?», «Його не Славою величають, який Район ,звідки морячок.?», «Це мода така у нього», «йому на всіх і на все пох... - у нього довідка. він всіх сусідів вже порядно за..бал.», «Якийсь репер застряг у 90», «Капітан очевидність», «Капітан далекого плавання», «Під прикриттям», «Коли не пройшов відбір на Євробачення», «Це гребінь опер відділу», – пишуть в мережі.

Спільними зусиллями в мережі встановили особу «капітана»: Макс Кайдала "містер малої".

Нагадаємо, що поїзд Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” затримався на годину-за п'яних підлітків, які влаштували скандал і відмовлялися виходити. За непідтвердженою інформацією, підлітки мали намір штрикнути когось ножем.

Провідники поїзда відразу ж викликали поліцію, яка деякий час шукала на них управу. Хлопці в свою чергу вимагали повернення грошей за проїзд, а також надавали всіляке опір поліцейським.

Капитан, капитан, улыбнитесь Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 9. Februar 2020

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