29 січня у Києві очікується дощ з мокрим снігом і сильний вітер

Оголошено штормове попередження, оскільки пориви можуть досягати 24 метрів в секунду. З 30 січня до 2 лютого в Києві очікуються снігопади.

Столичні дороги і тротуари почали обробляти спеціальними засобами проти обмерзання. Крім того, приведено у готовність 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

У період негоди столичних водіїв закликають до свідомості і обережності. Автовласників просять не паркувати транспорт на узбіччі, оскільки це заважатиме розчищати дороги від снігу.

Пішоходам радять уникати металевих кришок люків, оскільки вони першими покриваються льодом.

Раніше ми писали, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян про сильних поривах вітру.

«23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки)», – йдеться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, в більшості областей України сьогодні очікуються опади: дощ з мокрим снігом прогнозують в Закарпатській області, а також в північних, східних, центральних і південних регіонах. Температура повітря вдень 0 +5 градусів.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.

Також Politeka писала, що епідемія вирує в Києві, заклади закривають на карантин: хто в зоні ризику.