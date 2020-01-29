29 січня у Києві очікується дощ з мокрим снігом і сильний вітер
Оголошено штормове попередження, оскільки пориви можуть досягати 24 метрів в секунду. З 30 січня до 2 лютого в Києві очікуються снігопади.
Столичні дороги і тротуари почали обробляти спеціальними засобами проти обмерзання. Крім того, приведено у готовність 418 одиниць снігоприбиральної техніки.
У період негоди столичних водіїв закликають до свідомості і обережності. Автовласників просять не паркувати транспорт на узбіччі, оскільки це заважатиме розчищати дороги від снігу.
Пішоходам радять уникати металевих кришок люків, оскільки вони першими покриваються льодом.
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Раніше ми писали, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян про сильних поривах вітру.
«23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки)», – йдеться у повідомленні.
За даними Гідрометцентру, в більшості областей України сьогодні очікуються опади: дощ з мокрим снігом прогнозують в Закарпатській області, а також в північних, східних, центральних і південних регіонах. Температура повітря вдень 0 +5 градусів.
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