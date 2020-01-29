29 января в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер

Объявлено штормовое предупреждение, поскольку порывы могут достигать 24 метров в секунду. С 30 января и до 2 февраля в Киеве ожидаются снегопады.

Столичные дороги и тротуары начали обрабатывать специальными составами против обледенения. Кроме того, приведены в готовность 418 единиц снегоуборочной техники.

В период непогоды столичных водителей призывают к сознательности и осторожности. Автовладельцев просят не парковать транспорт на обочинах, поскольку это будет мешать расчищать дороги от снега.

Пешеходам советуют избегать металлических крышек люков, поскольку они первыми покрываются льдом.

Ранее мы писали, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила киевлян о сильных порывах ветра.

«23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности)», – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки: дождь с мокрым снегом прогнозируют в Закарпатской области, а также в северных, восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха днем 0 +5 градусов.

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