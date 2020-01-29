29 января в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер
Объявлено штормовое предупреждение, поскольку порывы могут достигать 24 метров в секунду. С 30 января и до 2 февраля в Киеве ожидаются снегопады.
Столичные дороги и тротуары начали обрабатывать специальными составами против обледенения. Кроме того, приведены в готовность 418 единиц снегоуборочной техники.
В период непогоды столичных водителей призывают к сознательности и осторожности. Автовладельцев просят не парковать транспорт на обочинах, поскольку это будет мешать расчищать дороги от снега.
Пешеходам советуют избегать металлических крышек люков, поскольку они первыми покрываются льдом.
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Ранее мы писали, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила киевлян о сильных порывах ветра.
«23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности)», – говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки: дождь с мокрым снегом прогнозируют в Закарпатской области, а также в северных, восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха днем 0 +5 градусов.
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