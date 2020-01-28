В Києві через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в деяких школах призупинили навчання

У КМДА заявили, що за інформацією Департаменту освіти і науки, у Києві на сьогодні освітній процес призупинено в одній школі повністю, і в 8 школах - частково. У Голосіївському районі - це 1 школа частково, два класи, Дарницький район - дві школи частково, два класи, Оболонський район - 1 школа частково, 13 класів, Печерський район - 1 школа частково, 5 класів, Святошинський район - 1 заклад повністю, і три школи частково, 9 класів".

Також у КМДА зазначили, що за цей рік вже зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ.

У столиці за останній тиждень, зберігається збільшення захворюваності, в основному - це діти. За 4-й тиждень 2020 року в медзаклади Києва госпіталізовано 186 осіб, з них 150 – діти.

Крім того, ми писали, що по Україні стрімко поширюється вірус грипу, що призводить до швидкого зростання кількості хворих. Лікарі попереджають, що особа небезпечна хвороба для вагітних жінок, літніх людей і дітей.

У деяких регіонах захворюваність вже досягла високих показників серед дітей і підлітків, у зв'язку з чим місцева влада вирішили закрити деякі навчальні заклади на карантин.

Найскладніша ситуація спостерігається на півдні країни. Так, в Одесі на карантин з 28 січня закривають усі школи. Рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дитячі садки поки закривати не збираються, так як там захворюваність спостерігається нижче, ніж у школах. Закриття дитсадків можливо у разі перевищення кількості захворілих 20% порога.

Одеситам рекомендують уникати відвідування масового скупчення людей, у тому числі ринків.

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