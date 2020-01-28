У центрі Києва сталася в двоповерховому будинку

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві 27 січня у 09:59, повідомляє Politeka.net.

На місці НП пожежно-рятувальним підрозділом було встановлено, що загоряння сталося в одній з кімнат на першому поверсі.

На момент загоряння мешканець будинку знаходився вдома і відразу викликав рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

У 10:38 пожежу було локалізовано на площі 20 кв. м, а вже о 10:57 - ліквідовано.

Постраждалих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Раніше ми писали, що вночі 20 січня горіла квартира у Солом'янському районі Києва.

Займання виникло в одній з квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежники вивели 3 осіб на безпечну відстань і передали фахівцям швидкої медичної допомоги.

У 23:35, на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу, а вже в 00:23 рятувальники локалізували пожежу та о 01:15 - ліквідована. В результаті пожежі вогнем знищено кімнату і балкон, частково пошкоджено кухонні меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

Над ліквідацією пожежі на місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео НП.

Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.

Також Politeka писала, що київський вокзал став центром грандіозного торжества через воїна АТО.