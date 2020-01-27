27 січня в Києві спалахнула пожежа в приміщенні Міністерства культури, молоді і спорту України

У 10.14 в ДСНС надійшло повідомлення про коротке замикання у 3-поверховій будівлі по вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці, передає Politeka.net. Пожежа почалася в підвалі, в якому розташований архів, в результаті чого сталося сильне задимлення. 

За словами очевидців, на третьому поверсі будівлі були заблоковані співробітники. У прес-службі ДСНС відзначили, що врятували двох людей з третього поверху за допомогою автодрабини.

Поліція перекрила рух транспорту, щоб не заважати спецтехніці. На місці працюють 30 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

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У 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізували. Її ліквідація триває.

Як ми раніше повідомляли, нещодавно у Києві спалахнув магазин на ринку. У мережі з'явилися жахливі кадри інциденту. 

«У Києві на Петропавлівській Борщагівці, в районі шпалерного ринку горить меблевий магазин», - писали в мережі.

Цю пожежу визнали як підвищеної складності. Площа будівлі - приблизно 150 квадратних метрів.

Також ми писали, в Києві загорілася маршрутка. Полум'я знищило вщент мікроавтобус  Mercedes Sprinter. За словами власника, можливо, це був умисний підпал, організований конкурентами, так як він займається пасажирськими перевезеннями.

Нагадаємо, масштабна пожежа в Києві, рятувати вже нічого: кадри вогняного ПП

Також Politeka писала, що киянам показали плачевний стан приміської електрички: "Три пожежі за рік"