У Києві 21 січня прогнозується сильний штормовий вітер

В цей день очікуються сильні пориви вітру — вони будуть досягати 15−24 м/с. Попередження про жовтий рівень небезпеки буде діяти з 8:00 ранку 21 січня до 20:00.

У зв'язку з цим важливо дотримуватися обережності та основних рекомендацій.

Під час сильного вітру всі вікна необхідно ретельно закрити, а з лоджій і балконів — прибрати речі, які можуть випасти назовні.

На вулиці рекомендується триматися подалі від громіздких конструкцій: рекламних щитів, ліній електропередач, а також від дерев (особливо тополь). Це правило слід дотримуватися і при паркуванні автотранспорту.

Під час особливо сильних поривів вітру необхідно сховатися в найближчому приміщенні або знайти природне укриття.

Крім того, у Києві та Київській області 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов також було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляла прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українського гідрометцентру при ДСНС, 16 січня у Києві та області був сильний туман. Видимість на дорогах погіршилася до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

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