У Києві поліцейські провели жорстке затримання водія, який порушив ПДР

Про це розповіли в Telegram-каналі "Україна 18+", опублікувавши відповідний відеоролик.

За словами очевидців, чоловік за кермом дорогого автомобіля спочатку неправильно припаркувався. Правоохоронці зробили йому зауваження, після чого водій вирішив втекти з місця події і почав здавати назад.

Як стверджується, під час цього маневру він переїхав ногу одному з поліцейських.

Правоохоронці відреагували на дії порушника досить жорстко: вони витягли його з автомобіля, штовхнули обличчям на асфальт, закріпили на руках наручники і заштовхали в патрульну машину.

"Копи, недовго думаючи, дуже жорстко кинули водія обличчям в асфальт і заштовхали в патрульну машину", - стверджують очевидці.

Нещодавно ми писали, що у Києві поліція затримала нетверезого водія, який погрожував зброєю.

Водій проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Незабаром зловмисника зупинили на вулиці Нижній Вал.

Під час перевірки документів правоохоронці запитали молодої людини, що є у нього щось заборонене і чоловік, діставши пістолет, направив його на поліцейських.

Зброю вибили з рук, а після того, як приїхала слідчо-оперативна група з'ясувалося, що в багажному відділенні BMW ще й автомат.

Дозволи на зброю у чоловіка були, однак у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

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