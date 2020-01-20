В Киеве полицейские провели жесткое задержание водителя, который нарушил ПДД

Об этом рассказали в Telegram-канале "Украина 18+", опубликовав соответствующий видеоролик.

По словам очевидцев, мужчина за рулем дорогого автомобиля сначала неправильно припарковался. Правоохранители сделали ему замечание, после чего водитель решил скрыться с места происшествия и начал сдавать назад.

Как утверждается, во время этого маневра он переехал ногу одному из полицейских.

Правоохранители отреагировали на действия нарушителя довольно жестко: они вытащили его из автомобиля, толкнули лицом на асфальт, защелкнули на руках наручники и затолкали в патрульную машину.

"Копы, недолго думая, очень жестко уронили водителя лицом в асфальт и затолкали в патрульную машину", - утверждают очевидцы.

Недавно мы писали, что в Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который угрожал оружием.

Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Вскоре злоумышленника остановили на улице Нижний Вал.

Во время проверки документов правоохранители спросили молодого человека, есть ли у него что-то запрещенное и мужчина, достав пистолет, направил его на полицейских.

Оружие выбили из рук, а после того, как приехала следственно-оперативная группа выяснилось, что в багажном отделении BMW еще и автомат.

Разрешения на оружие у мужчины были, однако у него заметили признаки алкогольного опьянения.

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