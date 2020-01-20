У Києві пішохід ледь не потрапив під колеса авто
Про це інформує співтовариство «Київ оперативний» в Facebook, повідомляє Рoliteka.net.
На вулиці Березняківській, 8 жінка перебігала дорогу з порушенням правил і ледь не опинилася під колесами легкового автомобіля.
Водій в останній момент встиг загальмувати.
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Жінка відбулася легким переляком, як і водій транспортного засобу.
До речі, в Києві хулігани з ночами почали проколювати колеса припаркованими автомобілями.
Невідомі месники порізали колеса в 30 авто.
Від хуліганів постраждали автомобілі, залишені на ділянці з 25-го по 37-й будинок по вулиці Ентузіастів.
В соцмережах сперечаються, якими мотивами керуються «кольщики гуми». То чи пошкодження коліс пояснюється ненавистю до автовласників, то чи вандали намагаються завантажити замовленнями найближчий пункт шиномонтажу.
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