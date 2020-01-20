Вранці в понеділок, 20 січня, в час пік раптово перестали працювати дві станції метро «Святошинсько-Броварської» лінії (червона гілка)

Як повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен», потяги не обслуговують станції «Академмістечко» і «Житомирська». (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Пасажирів висаджують на метро «Святошин».

Ситуацію пояснили технічними несправностями на шляхах. Всі обіцяли виправити до 10 ранку. Але в 9.35 рух було відновлено.

У зв'язку з НП на не працює стаціях виникло величезне стовпотворіння, весь вестибюль і платформа заповнені людьми, які нікуди не можуть їхати.

Раніше повідомлялося, що в київському метро почнуть виписувати штрафи.

"Поки що в Адмінкодексі не передбачено покарання за порушення правил метрополітену. Потрібно вводити штрафи, як це роблять в Європі", – завила радник начальника КП Наталка Макогон.

Нові правила метрополітену взяли в Київраді ще в листопаді 2019 року, однак вони не діють через відсутність можливості покарання порушників.

Тим часом, у метрополітені зазначають, що серед порушників найбільше в метро музикантів і співаків, а також жебраків, яких неможливо покарати зараз із-за відсутності законодавчих норм.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

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