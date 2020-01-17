Київські пенсіонери можуть залишитися без виплат

Відомо, без виплат можуть залишитися ті пенсіонери, які продовжують працювати, передає Politeka.net.

Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на пенсію, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років.

"Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, буде щорічно скорочуватися. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше", – стверджує експерт Лідія Ткаченко, аналізуючи ситуацію з Пенсійним фондом.

До речі, через те, що частина українців працює неофіційно і приховуює доходи, спостерігається великий дефіцит ПФУ.

У київській області жителі сплатили до держбюджету в 2019 році 14,5 мільярда гривень.

Про це повідомили в управління Державної податкової служби в Київській області.

Обсяг зібраних податків зріс порівняно з 2018 роком на 30% або на 3,3 млрд грн. Третину зборів – 34% - склав податок на додану вартість (6,8 млрд грн.)

Податок на доходи фізичних осіб склав 3,2 млрд грн. Податок на прибуток підприємств - 3,1 млрд грн.

На потреби збройних сил платники податків Київщини направили 921,3 млн грн. військового збору (на 169 млн грн.)

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

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