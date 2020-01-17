Киевские пенсионеры могут остаться без выплат

Известно, без выплат могут остаться те пенсионеры, которые продолжают работать, передает Politeka.net.

Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на пенсию, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 годов.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет.

"Поменялась структура занятости. Можно утверждать, что стаж тех, кто выходит на пенсию, будет сокращаться ежегодно. Тут целая совокупность факторов – с 2004-го начали учитывать только тот стаж, за который работодатели платили взносы. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5-6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее", – утверждает эксперт Лидия Ткаченко, анализируя ситуацию с Пенсионным фондом.

К слову, из-за того, что часть украинцев неофициально работают и скрывают доходы, наблюдается большой дефицит в ПФУ.

В киевской области жители заплатили в госбюджет в 2019 году 14,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в управления Государственной налоговой службы в Киевской области.

Объем собранных налогов возрос по сравнению с 2018 годом на 30% или на 3,3 млрд грн. Треть сборов – 34% - составил налог на добавленную стоимость (6,8 млрд грн.)

Налог на доходы физических лиц составил 3,2 млрд грн. Налог на прибыль предприятий - 3,1 млрд грн.

На нужды вооруженных сил налогоплательщики Киевщины направили 921,3 млн грн. военного сбора (на 169 млн грн.)

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.