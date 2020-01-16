Нещодавно комунальники поставили в тунелі під Поштовою площею в Києві комплекс світловідбивних елементів

Однак київські автомобілісти продовжують висловлювати своє невдоволення, адже на цій ділянці дороги дуже темно.

Водії разом звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням встановити нормальне освітлення в тунелі на Поштовій площі.

Так, щоб достукатися до столичного голови, вони вибрали досить незвичайний спосіб. Автомобілісти повісили при в'їзді в тунель величезний банер, на якому зазначається: "Кличко, включи світло в тунелі". Фотографією транспаранта поділилися в пабліку "Київ Автомобільний".

Також нещодавно ми писали, що була виявлена небезпечна для пасажирів трамвайна зупинка в Києві.

Фотофакты в мережі розмістив користувач Фейсбуку.

Кінцева зупинка трамваїв №№ 15 і 18 на вулиці Старовокзальній не пристосована для безпечної посадки і висадки. Санітарний стан зупинки незадовільний.

Нещодавно ми писали про те, що Києві Mercedes влетів у натовп людей на зупинці.

«Як завжди, коли б'єшся за право проїхати першим і когось обігнати, страждають люди. Mercedes влетів у що стоять біля переходу людей, на місці багато швидких», — йдеться в повідомленні.

Чотири людини постраждали в результаті аварії. Один пасажир перебував у мікроавтобусі, а ще троє в легковому автомобілі. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості. Відомо, що літня жінка з Scenic — у важкому стані.

Нагадаємо, ціна на воду стрімко злетить: коли киянам чекати нового удару.

Як повідомляла Politeka, в Києві з'явилася небезпечна зупинка, лякаючі фото.

Також Politeka писала, що діти таємничо зникли під Києвом: з'явилися фото і прикмети зниклих.