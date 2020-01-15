В метро Києва знову утворилася величезна черга біля турнікетів

На фото видно, як біля турнікетів метрополітену ввечері 14 січня в черзі стоять десятки людей, які намагаються потрапити на ескалатор, передає Апостроф.

Більш швидко просувається черга для пасажирів, що пред'являють посвідчення на безкоштовний проїзд. Очевидці заявили, що на станції метрополітену працюють лише два турнікети.

Нещодавно ми писали, що жителі і гості столиці вже були заручниками метрополітену через збій в системі оплати.

Повідомляється, що в столиці два дні був справжній "апокаліпсис" в метро.

Люди не могли розплатитися за поїздкучерез збій в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.

Тоді пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.

Користувачі в соціальних мережах також повідомляли, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключили системи і пропускали людей безкоштовно.

Нагадаємо, НП у метро Києва: з'їхалися вибухотехніки і поліція.

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