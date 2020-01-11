В київському метро пасажирам вдалося самостійно знешкодити хулігана з холодною зброєю

Чоловік намагався напасти на пасажира і порізати його «заточкою», але втрутилися перехожі заспокоїли буйного неадеквата, пише Politeka.net.

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Інцидент стався на станції метро «Палац Спорту». Відео, як пасажири дали відсіч хулігану, опублікував «Київ Оперативний».

Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить.

Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 10. Januar 2020

Раніше ми писали, що рано вранці, 1 січня, в Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї.

Інцидент трапився приблизно о 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".

Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці "Київ Оперативний"

"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор.

За попередньою інформацією, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

Як повідомляла Politeka, жахом обернулось свято в центрі Києва, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що Шулявський міст потрібно знести: експерт виніс суворий вердикт.