В київському метро пасажирам вдалося самостійно знешкодити хулігана з холодною зброєю

Чоловік намагався напасти на пасажира і порізати його «заточкою», але втрутилися перехожі заспокоїли буйного неадеквата, пише Politeka.net.

Інцидент стався на станції метро «Палац Спорту». Відео, як пасажири дали відсіч хулігану, опублікував «Київ Оперативний».

Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 10. Januar 2020

Раніше ми писали, що рано вранці, 1 січня, в Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї.

Інцидент трапився приблизно о 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".

Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці "Київ Оперативний"

"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор.

За попередньою інформацією, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

Як повідомляла Politeka, жахом обернулось свято в центрі Києва, багато постраждалих.

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