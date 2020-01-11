В київському метро пасажирам вдалося самостійно знешкодити хулігана з холодною зброєю
Чоловік намагався напасти на пасажира і порізати його «заточкою», але втрутилися перехожі заспокоїли буйного неадеквата, пише Politeka.net.
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Інцидент стався на станції метро «Палац Спорту». Відео, як пасажири дали відсіч хулігану, опублікував «Київ Оперативний».
Раніше ми писали, що рано вранці, 1 січня, в Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї.
Інцидент трапився приблизно о 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".
Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці "Київ Оперативний"
"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор.
За попередньою інформацією, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.
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