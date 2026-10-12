Подорожание продуктов заметно на примере моркови: через неделю ее оптовая стоимость выросла на одну гривну за килограмм.

По данным аналитиков EastFruit, ранее морковь продавали по 12–15 грн/кг, а теперь цены составляют 13–16 грн/кг.

Морковь – не единственный продукт, который прибавил в цене. За последнюю неделю подорожала и столовая свекла. Если раньше его предлагали по 13–15 грн/кг, то теперь оптовые цены колеблются в пределах 14–16 грн/кг.

Рост стоимости зафиксирован также на рынке лука. Картофель пока остается в диапазоне 10–16 грн за килограмм.

Изменения коснулись и других овощей. По информации EastFruit, через неделю заметно подорожали тепличные огурцы, помидоры и чеснок. Одной из причин сезонных колебаний может быть сокращение предложения на рынке с наступлением осени.

Следовательно, удорожание продуктов охватывает сразу несколько популярных овощных позиций. Это следует учитывать при планировании расходов на ежедневные покупки.

Что подешевело на овощном рынке

На фоне всеобщего роста цен есть и исключения. Через неделю снизилась стоимость пекинской капусты: ее продают по 38–45 грн/кг. Аналитики увязывают это с увеличением количества продавцов.

Также подешевели яблоки. В то же время большинство базовых овощей продолжают дорожать.

Подорожание продуктов пока наиболее заметно среди позиций, которые украинцы часто покупают для приготовления повседневных блюд. Однако цены могут изменяться в зависимости от объема предложения и ситуации на рынке.