Ціни на крупи різко прискорилися — гречка, рис і пшоно подорожчали за тиждень. Розповідаємо, на скільки саме зросли цифри на цінниках і що з цінами буде далі.

Подорожчання продуктів в Україні знову пришвидшилося: за останній тиждень найбільше додали в ціні саме крупи. Гречка, рис і пшоно на полицях супермаркетів одночасно пішли вгору, і цей стрибок помітний одразу в кількох торговельних мережах.

Про різке прискорення цін на крупи повідомляє видання enovosty.com, яке проаналізувало свіжі цінники в українських магазинах. Найпомітніше зросла гречка, яка ще нещодавно коштувала помітно дешевше, а тепер знову повертається до рівня, який востаннє фіксували на початку року.

Що відбувається з гречкою

Гречка традиційно найчутливіша до попиту: щойно покупці починають скуповувати її про запас, ціна реагує майже миттєво. За тиждень ця крупа подорожчала одразу на кілька гривень за кілограм, і наразі середня ціна вже перевищила позначку, яку аналітики називали «психологічною». Точні цифри коливаються залежно від мережі: частина супермаркетів ще продає гречку за старою, нижчою ціною, тоді як у інших вона вже коштує дорожче на 5–10%.

Рис і пшоно також дорожчають

Рис додає в ціні повільніше, але впевнено. Основна причина — подорожчання імпортної сировини та логістики, адже більшість рису на українських полицях — закордонного походження. Пшоно, своєю чергою, реагує на менший внутрішній урожай проса та ажіотаж навколо круп загалом.

Чому зростають ціни

Серед головних чинників експерти називають сезонне зростання попиту напередодні холодів, коли українці традиційно закуповують крупи на зиму. До цього додаються зростання витрат виробників на енергоносії, пакування й логістику, а також загальний інфляційний тиск у продуктовому сегменті.

Що радять покупцям

Тим, хто планує великі закупівлі, варто порівнювати ціни в різних мережах — розрив між мінімальною і максимальною ціною на одну й ту саму крупу наразі може сягати 20%. Водночас різкого дефіциту на ринку немає: полиці залишаються наповненими, тож ажіотажний попит може додатково розігнати ціну, застерігають фахівці.