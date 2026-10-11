Цены на крупы резко ускорились — гречка, рис и пшено подорожали за неделю. Рассказываем, насколько именно выросли цифры на ценниках и что с ценами будет дальше.

Подорожание продуктов в Украине снова ускорилось: за последнюю неделю больше прибавили в цене именно крупы. Гречка, рис и пшено на полках супермаркетов одновременно пошли вверх, и этот скачок заметен сразу в нескольких торговых сетях.

О резком ускорении цен на крупы сообщает издание enovosty.com, проанализировавшее свежие ценники в украинских магазинах. Наиболее заметно выросла гречка, которая еще недавно стоила заметно дешевле, а теперь снова возвращается к уровню, который последний раз фиксировали в начале года.

Что происходит с гречкой

Гречка традиционно самая чувствительная к спросу: как только покупатели начинают скупать ее впрок, цена реагирует почти мгновенно. Через неделю эта крупа подорожала сразу на несколько гривен за килограмм, и средняя цена уже превысила отметку, которую аналитики называли «психологической». Точные цифры колеблются в зависимости от сети: часть супермаркетов еще продает гречку по старой, более низкой цене, тогда как у других она стоит дороже на 5–10%.

Рис и пшено также дорожают

Рис прибавляет в цене медленнее, но уверенно. Основная причина – подорожание импортного сырья и логистики, ведь большинство риса на украинских полках – зарубежного происхождения. Пшено, в свою очередь, реагирует на меньший внутренний урожай пшена и ажиотаж вокруг круп в целом.

Почему растут цены

Среди главных факторов эксперты называют сезонный рост спроса накануне холодов, когда украинцы традиционно закупают крупу на зиму. К этому прибавляется рост затрат производителей на энергоносители, упаковку и логистику, а также общее инфляционное давление в продуктовом сегменте.

Что советуют покупателям

Тем, кто планирует крупные закупки, стоит сравнивать цены в разных сетях — разрыв между минимальной и максимальной ценой на одну и ту же крупу может достигать 20%. В то же время резкого дефицита на рынке нет: полки остаются наполненными, ажиотажный спрос может дополнительно разогнать цену, предостерегают специалисты.