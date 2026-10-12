Подорожчання продуктів помітне на прикладі моркви: за тиждень її оптова вартість зросла на одну гривню за кілограм.

За даними аналітиків EastFruit, раніше моркву продавали по 12–15 грн/кг, а тепер ціни становлять 13–16 грн/кг.

Морква — не єдиний продукт, який додав у ціні. За останній тиждень подорожчав і столовий буряк. Якщо раніше його пропонували по 13–15 грн/кг, то тепер оптові ціни коливаються в межах 14–16 грн/кг.

Зростання вартості зафіксували також на ринку цибулі. Картопля поки залишається в діапазоні 10–16 грн за кілограм.

Зміни торкнулися й інших овочів. За інформацією EastFruit, за тиждень помітно подорожчали тепличні огірки, помідори та часник. Однією з причин сезонних коливань може бути скорочення пропозиції на ринку з настанням осені.

Отже, подорожчання продуктів охоплює відразу кілька популярних овочевих позицій. Це варто враховувати під час планування витрат на щоденні покупки.

Що подешевшало на овочевому ринку

На тлі загального зростання цін є й винятки. За тиждень знизилася вартість пекінської капусти: її продають по 38–45 грн/кг. Аналітики пов’язують це зі збільшенням кількості продавців.

Також подешевшали яблука. Водночас більшість базових овочів продовжує дорожчати.

Подорожчання продуктів поки найбільше помітне серед позицій, які українці часто купують для приготування повсякденних страв. Однак ціни можуть змінюватися залежно від обсягів пропозиції та ситуації на ринку.