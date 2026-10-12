МОН обновило проект формы свидетельства достижений для учеников 5–9 классов и вынесло его на общественное обсуждение до 21 октября.

Изменения в школах украинские ученики и учителя ощущают уже с сентября, и теперь МОН взялось за свидетельство достижений для 5–9 классов. Проект новой примерной формы документа вместе с методическим комментарием по его заполнению вынесли на общественное обсуждение — присоединиться к совершенствованию формы может каждый педагог.

Обновление свидетельства — часть реформы Новой украинской школы (НУШ), в рамках которой оценивание должно показывать не просто изученные темы, а развитие компетентностей, то есть способность ученика применять знания и умения на практике. Поэтому форму согласовывают с новой системой оценивания результатов обучения.

Что предусматривает новая форма свидетельства

Проект примерной формы содержит пять разделов. Первый — «Результаты обучения» — семестровые и годовые оценки по обязательным и выборочным образовательным компонентам. Второй — «Характеристика учебной деятельности» — обратная связь и рекомендации от классного руководителя о проявлении учебных действий ученика.

Третий раздел — «Информация об учебном прогрессе» — это короткие предметные комментарии от учителей за каждый год обучения. Четвертый — «Государственная итоговая аттестация» — предусмотрен для девятиклассников в случаях, определенных законодательством. Пятый раздел — «Решение педагогического совета». Методический комментарий объясняет порядок заполнения каждого из них и содержит примеры.

Когда свидетельство станет обязательным

Заполнение разделов будут вводить поэтапно, чтобы педагоги успели подготовиться, а электронные системы — адаптироваться. Уже в 2026/27 учебном году обязательными станут три раздела: «Результаты обучения», «Характеристика учебной деятельности» и «Решение педагогического совета».

А с 1 сентября 2027 года обязательными станут все пять разделов, в том числе с учетом условий заполнения блока о государственной итоговой аттестации. В МОН подчеркивают, что обсуждение дает учителям реальную возможность повлиять на форму документа еще до его официального утверждения.

Как учителю присоединиться к обсуждению

Педагоги могут поделиться конкретными предложениями: какие формулировки уточнить, где нужны дополнительные примеры, а также замечаниями о понятности свидетельства для учеников и родителей и подготовке, которая понадобится учителям. Замечания и предложения принимают до 21 октября 2026 года на электронный адрес МОН.

«Важны также замечания о понятности свидетельства для учеников и родителей и подготовке, которая понадобится учителям. Такие предложения помогут сделать документ удобнее в ежедневной работе», — отметили в Министерстве образования. Свои замечания можно отправлять на электронную почту МОН, указанную в официальном сообщении об обсуждении.