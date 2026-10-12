МОН оновило проєкт форми свідоцтва досягнень для учнів 5–9 класів і винесло його на громадське обговорення до 21 жовтня.

Зміни в школах українські учні та вчителі відчувають уже з вересня, і тепер МОН взялося за свідоцтво досягнень для 5–9 класів. Проєкт нової примірної форми документа разом із методичним коментарем щодо його заповнення винесли на громадське обговорення — долучитися до вдосконалення форми може кожен педагог.

Оновлення свідоцтва — частина реформи Нової української школи (НУШ), у межах якої оцінювання має показувати не просто вивчені теми, а розвиток компетентностей, тобто здатність учня застосовувати знання і вміння на практиці. Тому форму узгоджують із новою системою оцінювання результатів навчання.

Що передбачає нова форма свідоцтва

Проєкт примірної форми містить п’ять розділів. Перший — «Результати навчання» — семестрові та річні оцінки з обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів. Другий — «Характеристика навчальної діяльності» — зворотний зв’язок і рекомендації від класного керівника про вияв навчальних дій учня.

Третій розділ — «Інформація про навчальний поступ» — це короткі предметні коментарі від учителів за кожен рік навчання. Четвертий — «Державна підсумкова атестація» — передбачений для дев’ятикласників у випадках, визначених законодавством. П’ятий розділ — «Рішення педагогічної ради». Методичний коментар пояснює порядок заповнення кожного з них і містить приклади.

Коли свідоцтво стане обов’язковим

Заповнення розділів вводитимуть поетапно, щоб педагоги встигли підготуватися, а електронні системи — адаптуватися. Уже в 2026/27 навчальному році обов’язковими стануть три розділи: «Результати навчання», «Характеристика навчальної діяльності» та «Рішення педагогічної ради».

А з 1 вересня 2027 року обов’язковими будуть усі п’ять розділів, зокрема з урахуванням умов заповнення блоку про державну підсумкову атестацію. У МОН наголошують, що обговорення дає вчителям реальну можливість вплинути на форму документа ще до його офіційного затвердження.

Як вчителю долучитися до обговорення

Педагоги можуть поділитися конкретними пропозиціями: які формулювання уточнити, де потрібні додаткові приклади, а також зауваженнями щодо зрозумілості свідоцтва для учнів і батьків та підготовки, якої потребуватимуть учителі. Зауваження та пропозиції приймають до 21 жовтня 2026 року на електронну адресу МОН.

«Важливими є також зауваження щодо зрозумілості свідоцтва для учнів і батьків та підготовки, якої потребуватимуть учителі. Такі пропозиції допоможуть зробити документ зручнішим у щоденній роботі», — зазначили в Міносвіти. Свої зауваження можна надсилати на електронну пошту МОН, вказану в офіційному повідомленні про обговорення.