Однокомнатные квартиры за год подорожали сильнее всего среди всех типов жилья. Лидерами роста стали западные областные центры, тогда как аренда в Киеве и Одессе, наоборот, подешевела.

Спрос на квартиры на западе Украины продолжает толкать цены вверх — за год однокомнатные подорожали сильнее всего среди всех типов жилья, и именно западные областные центры возглавили список лидеров роста.

По подсчётам, которые приводит независимое финансовое издание Concord Fintech со ссылкой на данные Finance.ua, больше всего за год прибавили однокомнатные квартиры в Луцке — сразу на 12 000 долларов. Вторым стал Винница с приростом 11 200 долларов, а третьим — Львов, где цены выросли на 11 000 долларов.

Западный вектор подтверждают и остальные города. Ужгород подорожал на 10 700 долларов, Тернополь — на 9 900 долларов, а Ивано-Франковск — на 9 200 долларов. При этом именно Львов остался самым дорогим из упомянутых областных центров: средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигает 75 000 долларов.

На противоположном полюсе оказалось Запорожье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в городе составляет лишь 16 000 долларов, поэтому он остаётся самым доступным среди областных центров. Разрыв между самым дорогим и самым дешёвым вариантом превышает 50 000 долларов.

Что происходит с арендой: Киев и Одесса дешевеют

В отличие от рынка покупки, аренда однокомнатных квартир в двух крупнейших городах страны за последний месяц пошла вниз. В Киеве аренда подешевела на 3% — до средних 18 000 гривен в месяц. В Одессе падение оказалось заметнее: минус 11%, до 13 400 гривен в месяц.

В то же время на западе Украины, где цены на покупку продолжают расти, арендный рынок ведёт себя иначе, чем в столице и на юге. Такая разница объясняется региональным спросом и миграцией: областные центры западных областей удерживают высокий интерес и к покупке, и к аренде жилья.

Как доступность ипотеки зависит от города

Разница в ценах напрямую влияет на возможность воспользоваться льготной ипотекой «єОселя». По расчётам сервиса ЛУН, требования к стартовому капиталу и ежемесячным платежам отличаются в зависимости от региона: в дорогих западных областных центрах нужно накопить значительно большую сумму, чем, например, в Запорожье.

Что учесть покупателю однокомнатной квартиры

Перед покупкой стоит сверить собственный бюджет с региональными ценами: на западе Украины стартовый порог уже заметно выше, а годовые темпы роста достигают нескольких тысяч долларов. В городах, где квартиры дорожают быстрее всего, самая высокая стартовая стоимость, поэтому откладывать решение о покупке в них сильнее всего бьёт по бюджету.

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