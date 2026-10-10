Однокімнатні квартири за рік подорожчали найсильніше серед усіх типів житла. Лідерами зростання стали західні обласні центри, натомість оренда у Києві та Одесі, навпаки, подешевшала.

Попит на квартири на заході України продовжує штовхати ціни вгору — за рік однокімнатки подорожчали найсильніше серед усіх типів житла, і саме західні обласні центри очолили перелік лідерів зростання.

За підрахунками, які наводить незалежне фінансове видання Concord Fintech із посиланням на дані Finance.ua, найбільше за рік додали однокімнатні квартири в Луцьку — одразу на 12 000 доларів. Другою стала Вінниця з приростом 11 200 доларів, а третім — Львів, де ціни зросли на 11 000 доларів.

Західний вектор підтверджують і решта міст. Ужгород подорожчав на 10 700 доларів, Тернопіль — на 9 900 доларів, а Івано-Франківськ — на 9 200 доларів. Водночас саме Львів лишився найдорожчим серед згаданих обласних центрів: середня ціна однокімнатки тут сягає 75 000 доларів.

На протилежному полюсі опинилося Запоріжжя. Середня вартість однокімнатної квартири в місті становить лише 16 000 доларів, тож воно залишається найдоступнішим серед обласних центрів. Розрив між найдорожчим і найдешевшим варіантом перевищує 50 000 доларів.

Що відбувається з орендою: Київ і Одеса дешевшають

На відміну від ринку купівлі, оренда однокімнатних квартир у двох найбільших містах країни за останній місяць пішла вниз. У Києві оренда подешевшала на 3% — до середніх 18 000 гривень на місяць. В Одесі падіння виявилося відчутнішим: мінус 11%, до 13 400 гривень на місяць.

Водночас на заході України, де ціни на купівлю продовжують зростати, орендний ринок поводиться інакше, ніж у столиці та на півдні. Така різниця пояснюється регіональним попитом і міграцією: обласні центри західних областей утримують високий інтерес і до купівлі, і до оренди житла.

Як доступність іпотеки залежить від міста

Різниця в цінах напряму впливає на можливість скористатися пільговою іпотекою «єОселя». За розрахунками сервісу ЛУН, вимоги до стартового капіталу та щомісячних платежів відрізняються залежно від регіону: у дорогих західних обласних центрах потрібно накопичити значно більшу суму, ніж, наприклад, у Запоріжжі.

Що врахувати покупцеві однокімнатки

Перед купівлею варто звірити власний бюджет із регіональними цінами: на заході України стартовий поріг уже помітно вищий, а річні темпи зростання сягають кількох тисяч доларів. Містам, де квартири дорожчають найшвидше, притаманна й найвища стартова вартість, тому відкладати рішення про купівлю в них найбільше б'є по бюджету.

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